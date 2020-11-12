Ödüllü Yönetmen Nisan Dağ’ın Yeni Filmi Bir Nefes Daha, Tallinn Film Festivali’nin Ana Yarışmasında Dünya Prömiyerini Gerçekleştirecek

İlk filmi Deniz Seviyesi ile Türkiye, ABD ve İtalya’dan ödüller alan Nisan Dağ, yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi Bir Nefes Daha’yı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul’un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan filmin başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu paylaşıyor. 13 – 29 Kasım 2020 tarihleri arasında Estonya’nın başkentinde düzenlenecek 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen 26 film arasında yer alan Bir Nefes Daha, dünya prömiyerini de 21 Kasım Cumartesi günü festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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