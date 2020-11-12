Af’ın Dünya Prömiyeri Tokyo Film Festivali’nde Gerçekleştirildi

Yönetmenliğini Cem Özay’ın yaptığı ilk uzun metrajlı film Af geçtiğimiz günlerde 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Dünyanın önde gelen film festivallerinden Tokyo Uluslararası Film Festivali’ne bu yıl Türkiye’den seçilen tek yapım olan Af, festivalde yoğun ilgiyle karşılaştı. Online gerçekleşen basın toplantısında Cem Özay, mutluluğunu “Bu benim ilk uzun metraj filmim. İlk kez seyirci karşısına çıkıyorum. Filmime ayırdığınız vakit ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Tokyo’da olmaktan dolayı çok mutluyum.” sözleriyle dile getirirken, basın toplantısında oyuncu seçimlerinin başarısı ön plana çıktı.

Basın Bülteni

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