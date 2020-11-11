Turgut Yasalar’ın Ben Bir Dâhiyim ama Henüz İlk Senaryomu Yazmadım Adlı Kitabı Karakarga Yayınları’ndan Çıktı

Her sinemaseveri heyecanlandıracak pek çok başlık barındıran, Turgut Yasalar’ın yazdığı Ben Bir Dâhiyim ama Henüz İlk Senaryomu Yazmadım, Karakarga Yayınları’ndan çıktı. Ben Bir Dâhiyim ama Henüz İlk Filmimi Çekmedim adlı kitabında yönetmenlerin hikâyelerini anlatan Yasalar, yeni kitabında bu kez sinemaseverlere bir filmin en başından, yani senaryo yazmak için günler geceler harcanan o masadan sesleniyor. “Bir senaryonun olmazsa olmazı nedir?” sorusundan başlayıp bu alandaki en iyi örnekleri inceleyerek yoluna devam eden kitap okurlarına iyi bir senaryo yazmak için de mümkün olan en kısa yolları gösteriyor.