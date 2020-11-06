Kırmızı Halı, 07 Kasım Cumartesi 17:15’te Yayında

24 TV ekranından evlerinize konuk olan Kırmızı Halı’da bu hafta, 8. Boğaziçi Film Festivali sona erdi, ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu; İKSV tarafından bu yıl 39. kez kapılarını açan İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödüllerini geçtiğimiz günlerde dağıttı; şakalı teklifle başlayan büyük macera Son Şaka vizyona girdi, filmin başrol oyuncuları 24 mikrofonuna konuştu; Asya sinemasında yılın öne çıkan yapımlarının ödüllendirildiği Asya Film Ödülleri 14. kez sahiplerini buldu gibi haberler var. Sinema dünyasından renkli görüntülerin yer aldığı Kırmızı Halı, Cumartesi 17:15’te 24 TV’de.