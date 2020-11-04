Servis, Canal+’ın Kısaların En İyisi Seçkisinde

Ramazan Kılıç’ın yazıp yönettiği Servis, dünyanın önemli medya gruplarından Canal+’ın Kısaların En İyisi programına seçildi. Bugüne dek Oscar sertifikalı uluslararası kısa film festivallerinde yarışan ve 80’den fazla festivalde gösterilerek 12 ödülün sahibi olan Servis, abone sayısı 20 milyonu aşan Canal+ kanalında bugünden başlayarak bir yıl boyunca izlenebiliyor olacak. Ramazan Kılıç’ın yapımcılığını da üstlendiği ve T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile çekilen film, Anadolu’da bir köy okuluna yeni atanmış bir kadın öğretmenin yalnızca bürokrasinin ve toplumun değil, kendinin engellerini de aşmasını anlatıyor.

Basın Bülteni

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