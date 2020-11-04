Şans Tanrıçası, İtalya’da Yılın En İyi Filmi Seçildi

Dünyaca ünlü yönetmenimiz Ferzan Özpetek’in son filmi Şans Tanrıçası, İtalyan sineması seyircileri tarafından yılın En İyi Filmi seçildi. 1985 yılından bugüne aralıksız yayın hayatını sürdüren ve 100 bin tirajı ile İtalya’nın en popüler sinema dergisi olan CIAK’ın, 35. Golden CIAK Ödülü bu kez Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna) filminin oldu. Okuyucu oylarıyla belirlenen En İyi Oyuncu Ödülü’ne filmin başrol oyuncuları Stefano Accorsi ile Eduardo Leo layık görüldü.

Basın Bülteni

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