BIFED Başladı, İlk Günden İlgi Büyük

Bu yıl 02 – 08 Kasım tarihleri arasında, bifedonline.org adresinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak yayında olan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) açılış programı ile başladı. Üç kategoride 39 belgeselin izleyici ile buluştuğu festivalde Türkiye Panoraması’ndaki 11 belgesel festivalin kendi sitesi bifed.org adresinden herhangi bir kişi sınırlandırması olmadan izlenebilirken, Ana Yarışma ve Panorama kuşağındaki 28 belgeselde telif hakları ve yönetmen talebi sebebiyle film başına 250 kişi sınırlandırması bulunuyor.

Basın Bülteni

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