Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri Raflarda

Alison Macor’ın, Hollywood’un aranan senaryo doktoru Warren Skaaren’ın yaşamını anlattığı kitabı Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri, Küsurat Yayınları tarafından yayınlandı. Batman, Beterböcek, Top Gun gibi ünlü filmlerin senaryo doktorluğunu yapan, aklına yatana dek, gerekirse sabahlara kadar çalışıp senaryolara son halini veren Warren Skaaren’ın yaşamına en yakınlardan tanık olmaya ne dersiniz? Alison Macor’ın uzun araştırmalar, röportajlar ve büyük çabalarla yaklaşık yedi senede büyük bir emekle hazırladığı bu senaryo kitabı, okurlarını Warren Skaaren’ın penceresinden Hollywood’un çetrefilli ve gizemli yollarını gezmeye, gözlemlemeye davet ediyor.