İki Zıt Karakterin Birbirini Tamamlayan Hikâyesi Pilavüstü Aşk’ta Buluşuyor

Yönetmenliğini Bülent Terzioğlu’nun üstlendiği Pilavüstü Aşk filmi, konusu ve anlatımı ile fark yaratmaya hazırlanıyor. Çekimleri kısa süre önce Antalya’da başlayan film, güçlü oyuncu kadrosu ve seyircisine sunacağı nitelikli komediyle fark yaratacak. Başrollerinde Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Levent Sülün ve Ebrar Demirbilek gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan film, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan Kaşıkçızade ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı Rıdvan Merinos’un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

Basın Bülteni

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