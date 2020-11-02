Orhan Çoban’ı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi filmlerinin unutulmaz garsonu Orhan Çoban, 02 Kasım 2020 Pazartesi günü Corona virüs nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti. Orhan Çoban’ın rol aldığı filmler arasında Baraj, Kezban Paris’te, Karakolda Ayna Var, Güllü, Menekşe Gözler, Gönülden Yaralılar, İşte Hayat, Yaşamak Ne Güzel Şey, Ekmekçi Kadın, Dila Hanım, Yedi Bela Hüsnü, Kasımpaşalı Recep, Ah Nerede, Petrol Kralları, Atla Gel Şaban, Ateş Böceği, Şoför Nebahat gibi filmler var. Emektar oyuncunun cenazesinin Topkapı’da bulunan aile kabristanına defnedileceği bildirildi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.