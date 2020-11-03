Kabuk (Yönetmen: Hakan Ünal)

Hakan Ünal’ın Kabuk (The Shell) adlı kısa film senaryosu, en prestijli uluslararası festivallerden 38. Rhode Island Uluslararası Film Festival’inde En İyi Uluslararası Senaryo ödülünü alarak Türkiye’de bir ilke ve uluslararası arenada ise önemli bir başarıya imza attı. Film, toplum içinde kaybolmuş bir kadının kendini arayış hikâyesini anlatıyor. Anlamın iyileştirici bir gücü vardır. İnsan ancak kendisini bir değere ya da bir kuruma adayarak hayata dair bir anlam yaratabilir. Kabuk’ta da bu sorgulama modern dünyanın içinde sıkışıp kalan bir kadın üzerinden ilerliyor ve iletişimsizlik, aidiyetsizlik ve anlamsızlık sorunlarını irdeliyor.



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