3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin Ana Jürisi Açıklandı

Bu yıl Yunus Emre anısına 04 – 06 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, dünyanın birçok ülkesinden yoğun başvuru aldı. Direktörlüğünü Faysal Soysal’ın, Genel Koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği festivalin ana jürisi de açıklandı. Başkanlığını Görüntü Yönetmeni Vedat Özdemir’in üstlendiği jüride, Yönetmen Hilal Baydarov ile Maria Lafi, Oyuncu İrem Altuğ ve Akademisyen Öktem Başol yer alıyor.

Basın Bülteni

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Jüri Üyeleri

Hilal Baydarov



İrem Altuğ



Maria Lafi



Öktem Başol



Vedat Özdemir

