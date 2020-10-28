Dayı: Bir Adamın Hikayesi Filminin Vizyon Tarihi Ertelendi

Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul’da 6 haftada çekilen, Ufuk Bayraktar’ın başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin daha önce 06 Kasım olarak açıklanan vizyon tarihi korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 20 milyon TL.lık bütçesi ile son zamanların en yüksek bütçeli filmi olma özelliğine sahip olan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminde Bayraktar‘a, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket ve Ümit Çırak gibi isimler eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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