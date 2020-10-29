Mustafa Cemil Tual’i Kaybettik

İthal filmciliğimizin duayenlerinden Yeni Tual Film’in efsane sahibi Hasan Tual’in oğullarından Mustafa Cemil Tual, 29 Ekim 2020 Perşembe günü Kıbrıs’ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yeni Tual Film özellikle aksiyon ve macera türü filmlerin ithalatçısı olarak biliniyordu. Jean Claude Van Damme filmlerini getiren şirket olarak da tanınan firmanın bir başka ünlü filmi de Joel Coen, Ethan Coen kardeşlerin ilk filmleri Kansız (Blood Simple) filmiydi. Tual’in cenazesi, 30 Ekim 2020 Cuma günü Girne Çatalköy Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.