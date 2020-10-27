Hakan Yücel’in yönettiği ve Fırat Kaya, Aslı Şimşek, Şevki Özcan ile Tolga Öz’ün oynadığı Aşk Seni Bulur, 06 Kasım 2020’de TME Films dağıtımıyla Yücel Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Esnaf Haydar’ın oğlu Kerem, fizik mühendisidir. Çapkın bir genç olan Kerem işsiz olduğu için kızların parasını yiyerek zaman geçirir. Bir gün yaşanan tesadüfler sonucu Melek adında mahalleye yeni taşınan genç bir kızla tanışan Kerem, onu görür görmez hayatının aşkının bulduğunu anlar. Bu durum üzerine mahalle esnafı, Kerem’in Melek’le iletişim kurması için türlü planlar yapar. Kerem, kızın kalbini kazanabilecek midir?