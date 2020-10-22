Komedyen – Meddah Burak Bozdağ Gülmekten Kırıp Geçirecek

Erzurum’da bir zamanlar mümessillik yapan Burak Bozdağ’ın başından geçen komik olayları anlatan Mümessil filminin çekimleri tamamlandı. Çekimleri Erzurum ve Tortum, Narman, Aziziye gibi ilçelerde yapılan film Aralık ayında vizyona girecek. Çok keyifli bir set yaşadıklarını belirten ve 15 Aralık’ta vizyona girecek şekilde hazırlandıklarını vurgulayan oyuncu – yapımcı Burak Bozdağ, filmde sokak kültüründen, mafyaya kadar her şeye yer verdiklerini belirtti.

Basın Bülteni

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