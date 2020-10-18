Greg Tiernan, Laura Brousseau ile Kevin Pavlovic’in yönettiği ve Chloe Grace Moretz, Charlize Theron, Bette Midler ile Oscar Isaac’ın seslendirdiği animasyon film Addams Ailesi 2 (The Addams Family 2), 15 Ekim 2021’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

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