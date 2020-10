Thomas Bezucha’nın yönettiği ve Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville ile Jeffrey Donovan’in oynadığı Gitmesine İzin Ver (Let Him Go), 06 Kasım 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Emekli şerif George Blackledge ve eşi Margaret oğullarını kaybettikten sonra, genç torunlarını Dakotas bölgesinde yaşayan ve anneleri Blanche Weboy tarafından yönetilen tehlikeli bir ailenin pençesinden kurtarmak için Montana’daki çiftliklerinden ayrılır. Weboy Ailesi’nin çocuğu bırakmak gibi herhangi bir niyetleri olmadığını keşfettiklerinde ise George Blackledge ve Margaret’ın aileleri uğruna savaşmaktan başka hiç bir şansı kalmayacaktır.