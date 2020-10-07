8. Boğaziçi Film Festivali’nde Yarışacak Kısa Filmler ve Jüri Üyeleri Belli Oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışmaları finalistleri ile finalist filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Jüri üyeleri arasında; yönetmen Banu Sıvacı, yönetmen Cihan Sağlam, sinema yazarı Murat Tolga Şen, yapımcı – yazar Samed Karagöz, yönetmen Senem Bay, yönetmen Vuslat Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor. Kısa film yarışmaları sonucunda ödül kazanacaklara toplamda 70.000 TL parasal ödül verilecek.
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