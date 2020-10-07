8. Boğaziçi Film Festivali’nde Yarışacak Kısa Filmler ve Jüri Üyeleri Belli Oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışmaları finalistleri ile finalist filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Jüri üyeleri arasında; yönetmen Banu Sıvacı, yönetmen Cihan Sağlam, sinema yazarı Murat Tolga Şen, yapımcı – yazar Samed Karagöz, yönetmen Senem Bay, yönetmen Vuslat Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor. Kısa film yarışmaları sonucunda ödül kazanacaklara toplamda 70.000 TL parasal ödül verilecek.

Basın Bülteni

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Banu Sıvacı



Cihan Sağlam



Murat Tolga Şen



Samed Karagöz



Senem Bay



Vuslat Saraçoğlu



Âşık Feymanî



Baraka



Bu da mı Gol Değil



Büyük İstanbul Depresyonu (The Great Istanbul Depression)

Ceutas Gate



Clebs



Derinlik Algısı



Donuk Bakışlar



Geri Dönüşüm



Kısmet



Konuşma



Lal



Münhasır



Seval



Sürgünde Bir Yıl



Tapınak



The Eagles of Carthage



The Golden Buttons



The Present



Toz Olmak



Yağmur, Şnorkel ve Taze_Fasulye



Yara



Yaylacı (Memtevri)

