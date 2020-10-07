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8. Boğaziçi Film Festivali’nde Yarışacak Kısa Filmler ve Jüri Üyeleri Belli Oldu

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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışmaları finalistleri ile finalist filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Jüri üyeleri arasında; yönetmen Banu Sıvacı, yönetmen Cihan Sağlam, sinema yazarı Murat Tolga Şen, yapımcı – yazar Samed Karagöz, yönetmen Senem Bay, yönetmen Vuslat Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor. Kısa film yarışmaları sonucunda ödül kazanacaklara toplamda 70.000 TL parasal ödül verilecek.

Banu Sıvacı

Cihan Sağlam

Murat Tolga Şen

Samed Karagöz

Senem Bay

Vuslat Saraçoğlu

Âşık Feymanî

Baraka

Bu da mı Gol Değil

Büyük İstanbul Depresyonu (The Great Istanbul Depression)
Ceutas Gate

Clebs

Derinlik Algısı

Donuk Bakışlar

Geri Dönüşüm

Kısmet

Konuşma

Lal

Münhasır

Seval

Sürgünde Bir Yıl

Tapınak

The Eagles of Carthage

The Golden Buttons

The Present

Toz Olmak

Yağmur, Şnorkel ve Taze_Fasulye

Yara

Yaylacı (Memtevri)

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