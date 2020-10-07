Jonathan Butterell’in yönettiği ve Max Harwood, Richard E. Grant, Sharon Horgan ile Lauren Patel’in oynadığı Herkes Jamie Hakkında Konuşuyor (Everybody’s Talking About Jamie), 05 Mart 2021’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Herkes Jamie Hakkında Konuşuyor filmi Jamie Campbell adındaki bir gencin gerçek yaşam öyküsünden beyazperdeye uyarlandı. Sheffield’de yaşayan bir genç olan Jamie, Drag Queen olmak istemektedir. Ailesi ve arkadaşlarını desteğini alan Jamie, toplumun baskısına maruz kalır. Ancak baskılara göğüs geren Jamie, hedefine güçlü adımlarla ilerler.