3. Uluslararası İzmir Film Festivali’nde Beklenen Final

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğinde ASİTEM’in düzenlediği 3. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali’nde ödülleri toplayan 7. Koğuştaki Mucize, En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu ve Görüntü Yönetmeni olmak üzere toplam 6 dalda ödül aldı. Festivale yeni eklenen kategorilerden TV dizilerinde ise En İyi Kadın, Erkek, Yardımcı Kadın, Yardımcı Erkek ve Çocuk Oyuncu dallarında Sefirin Kızı 5 ödülle en çok takip edilenler arasındaki yerini alırken En İyi Dizi dalında seçilen yapım ise Hercai oldu.

Basın Bülteni

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