Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi Tamamlandı

Köprüde Buluşmalar, sinemacıların projelerini geliştirmelerine destek olmaya devam etmek amacı ile Asteros Film desteği, Short By Short ve Film Rental İstanbul katkıları ile 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 – 23 Eylül tarihlerinde çevirimiçi olarak düzenledi. Seçilen 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini; yönetmen Nazlı Elif Durlu ve Ziya Demirel ve yapımcı Annamaria Aslanoğlu ile grup çalışması formatında çalışarak geliştirdiler. Görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu, sanat yönetmeni Serdar Yılmaz, cast direktörü Ezgi Baltaş, yardımcı yönetmen Ulaş Parlakyıldız ve yapım amiri Murat Çelik ile yapılan çevrimiçi derslerde yapım sürecine hazırlandılar.

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