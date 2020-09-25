Kırmızı Halı, 26 Eylül Cumartesi 17:15’te Yayında

Sinema dünyasının en büyük yıldızları, en güncel gelişmeler ve en renkli görüntüler, 24 TV ekranından evlerinize konuk oluyor. Kırmızı Halı’da, vizyondaki filmler, oyuncularla yapılan röportajlar ve setlerden kamera arkası görüntüler sinemaseverlerle paylaşılıyor. Programda bu hafta Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yıl 27. kez verdiği ödüller; 45. Toronto Film Festivali’nin ödülleri; 8. Boğaziçi Film Festivali’nden detaylar, festivalin bu yılki jürisindeki isimler ve yeni James Bond’un kim olacağı konusunda haberler yer alıyor. Sinema dünyasından bir çok renkli görüntünün yer aldığı Kırmızı Halı Programı, Cumartesi 17:15’te 24 TV’de.