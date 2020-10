39. İstanbul Film Festivali, 09 – 20 Ekim’de Sinemalarda ve Çevrimiçi Olarak Devam Ediyor

39. İstanbul Film Festivali, 09 – 20 Ekim arasında hem çevrimiçinde hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor. Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri Cinemaximum Nişantaşı City’s ve Kadıköy Sineması’nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da da erişime açılıyor. Covid-19 önlemleri doğrultusunda sinema biletleri satış işlemleri yalnızca biletix.com adresi üzerinden yapılacak. Çevrimiçi gösterimlerin biletleri yalnızca filmonline.iksv.org adresinden, 02 Ekim 2020 Cuma günü saat 10:30’dan itibaren satın alınabilecek.

Ah Gözel İstanbul

Asfaltın Altında Dereler Var



Atlantis



Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici (Window Boy Would Also Like to Have a Submarine)



İyi ki Yapmışım

Koza (Kokon – Cocoon)



Kuş Dili (Mowa Ptakow – Bird Talk)



Kuyudaki Taş

Luxor



Maddenin Halleri

Mickey ve Ayı (Mickey and the Bear)



Oğul – Ana (Pesar – Madar / Son – Mother)



Öteki Kuzu (The Other Lamb)



Sanctorum



Sarı Hayvan (Um Animal Amarelo – A Yellow Animal)



Tenere



Undine

Yabancı (Exil – Exile)



Yankılar (Bergmal – Echo)