Çin Sineması’nın En Yüksek Bütçeli Filmi Sekiz Yüz İçin Geri Sayım Başladı

Çin’de gösterime girdiği ilk hafta sonunda 69 milyon dolar hasılatla, Çin sinema tarihinin en değerli 10 filmi arasına giren Sekiz Yüz, Türkiye’de gösterime girmek için gün sayıyor. Pandemi nedeniyle yaşanan zorlu sürece rağmen sekiz ülkede vizyona giren ve gişede büyük başarı elde ederek dünya sinema sektörünün odağı haline gelen film, etkileyici öyküsü, gerçekçi sahneleriyle alışageldik savaş filmlerine meydan okuyor. Sekiz Yüz, bu haftaki son rakamlara göre 2020 yılının en yüksek hasılat yapan filmi olarak tarihe geçti. Sekiz Yüz, sinema çevreleri ve eleştirmenler tarafından Dunkirk ve 1917 adlı filmlere rakip olabilecek tek film olarak gösteriliyor.

Basın Bülteni

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