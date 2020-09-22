8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı ve Jüri Üyeleri Belli Oldu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Anadolu Ajansı’nın desteği ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi açıklandı. Yarışma jürisine bu yıl Kekeme Çocuklar Korosu, Bir Adam Girdi Şehre Koşarak, Şanzelize Düğün Salonu gibi romanların yazarı ve Uzak İhtimal ile Yozgat Blues filmlerinin senaristi Tarık Tufan başkanlık edecek. Jüri üyeleri arasında ise yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve oyuncu Ecem Uzun var.

Basın Bülteni

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Ecem Uzun / İpek Türktan Kaynak



Ramin Matin



Taner Tokgöz / Tarık Tufan

