Radyoaktif, 18 Eylül’de Sinemalarda

Radyoaktivite terimini ilk kez kullanan, icatlarıyla modern dünyada yeni bir devir açan Marie Curie’nin hayatı, yönetmen Marjane Satrapi elinden beyazperdede. Marie Curie rolünde Rosamund Pike’ı izleyeceğimiz filmde Pike’a, Sam Riley ve Aneurin Barnard eşlik ediyor. Ülkemizde 18 Eylül’de vizyona girecek Radyoaktif, Curie’nin çalışmalarının, yine dönüştürücü etkileri ve tehlikeli yan ürünleriyle 20. yüzyıla ve hayatlarımıza nasıl şekil verdiğini çok cesur bir tasvirle anlatıyor.

Basın Bülteni

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