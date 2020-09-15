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Eylem Yıldız, Bir Umut Filmini ve Karakterini Anlattı

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Mavi Bisiklet filminin bol ödüllü yönetmeni Ümit Köreken’in yeni filmi Bir Umut’un başrolünde yer alan Eylem Yıldız, filmde canlandırdığı karaktere dair açıklamalarda bulundu. Eğreti Gelin filmindeki performansıyla 2005 yılında gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız, filmin hikâyesi ve karakterini yaratma sürecinde yönetmen ile olan diyaloğu hakkında da açıklayıcı bilgiler paylaştı.

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