Deniz Yavuz’dan Pandemi Sonrası İlk İnceleme: 70 günde 300 bin bilet

108 günlük felç devresinin ardından 03 Temmuz 2020’de açılmasına izin verilen sinema işletmeleri, 10 Eylül 2020’ye dek tamamlanan on haftada 300.230 adet bilet satışı gerçekleştirdi. Bu on haftalık süreçte 32 tane yeni sinema filmi vizyona sürüldü ve bu filmlerden altısı Türkiye yapımıydı. Dünyanın çok sert deneyimlediği salgın süreci sebebiyle ülkelerin bilet satışı sayılarını önceki dönemlerle karşılaştırmanın pek bir faydası yok. Bundan sonraki günlerde sinemalarda sadece ‘sinema filmleri’nin rağbet göreceği kesin. Bu fikrin en doğrulayıcı örneği ‘Tenet’. …

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