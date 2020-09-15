Sinemada Öncü Kadınlar, Web Semineri, Zaman Çizelgesi ve Sunumlar

Disiplinlerarası söyleşi, panel ve sunum dizisi Dialoglar, 23 Eylül 2020 Çarşamba günü 19:00’da Sinemada Öncü Kadınlar başlığıyla çevrimiçi olarak düzenleniyor. Sessiz sinema dönemden beri kadınlar film yapımcılığına dahil oldular. Birçoğu çok geçmeden unutuldu. Küresel film endüstrisi hâlâ erkeklerin egemenliği altında. Sinemada Öncü Kadınlar web semineri için, sinema endüstrisinde çalışan ,kadınlar Türkiye’den ve İsveç’ten tarihsel bir bakış açısı vermeye ve elde edilen kazanımları ya da hâlâ sektörde önlerinde olan zorlukları tartışmaya davet edildi.