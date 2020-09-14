57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, İki Afişle İzleyici Karşısına Çıkacak

Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl sinemamızda ayrı bir yeri olan, unutulmaz ve benzersiz Fatma Girik’i afişine taşıyor, bunun yanı sıra festival tarihinde bir ilke imza atarak özel bir afiş ile, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarını onurlandırıyor. Altın Portakal Heykelini büyük bir gurur ile havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği illustrasyon afiş çalışması ile sağlık emekçilerine teşekkür ediyor. Fatma Girik, 1965’te düzenlenen 2. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Keşanlı Ali Destanı ve 1967 yılında Sürtüğün Kızı filmdeki rolleriyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanmıştı.

Basın Bülteni

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