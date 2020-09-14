Çin Filmlerinden Bir Seçki İstanbul Modern Sinema’da: Hikâye Çin’de Geçiyor

Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden bir seçkinin sunulacağı Hikâye Çin’de Geçiyor başlıklı gösterim programı, 17 – 27 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da sinemaseverlerle buluşuyor. İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A. Ş.’nin katkıları ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle, Çin sinemasının en güncel ve yeni filmlerinden bir seçki sunuyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen seçkideki filmler, Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo – ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni tür açılımlarını da yansıtıyor.

Balon (Baloon)



Changsha Yazı (Summer of Changsha)



Elveda (Farewell)

Elveda Oğlum (Di Jiu Tian Chang – So Long my Son)

Funchun Dağları’nda Bir Yıl (Dwelling on the Funchun Mountains)



Güney İstasyonunda Randevu (The Wild Goose Lake),

Şarkılarla Yaşamak (To Live to Sing)



Tehlikeli Oyun (Saturday Fiction)