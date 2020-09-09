18 Aralık 2020 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Defin – Ecin

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Cengiz Kaplan’ın yönettiği ve Cengiz Kaplan, Tuğba Gökhan, Melih Çardak ile Sefa Zengin’in oynadığı Defin – Ecin, 18 Aralık 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Karavan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Defin – Ecin, Hazreti Süleyman zamanına dayanan bir cin topluluğu olan Zulman kabilesinden günümüze kadar gelen ve ulaşan Zulman definesini konu almakla birlikte 1991 yılında yaşanan gerçek bir olayı konu alıyor.

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