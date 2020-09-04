Türsak Vakfı Temmuz ve Ağustos Ayı Etkinlikleri

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde gençlerin yarışacağı Filmimin Hikâyesi ve Genç Objektif yarışmalarında başvurular tamamlandı. Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile bu yıl 16. kez düzenlenen festivalin Filmimin Hikâyesi Yarışması’na 84 kişi, Genç Objektif Yarışması’na ise 95 kişi olmak üzere toplamda 179 kişi başvuruda bulundu.