Ric Roman Waugh’un yönettiği ve Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd ile Scott Glenn’in oynadığı Son Sığınak (Greenland), 25 Eylül 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Son Sığınak, korkunç felâket karşısında hayatta kalmaya çalışan bir aileyi ele alıyor. Dünya’ya doğru gelen bir kuyruklu yıldızın kısa sürede dünyaya çarpıp milyarlarca insanın ölümüne sebep olacağı anlaşılır. John Garrity, boşandığı eşi Allison ve oğlu Nathan, havayoluyla sığınağa gitmek için seçilen az kişi arasında yer alıyorlardı, ancak kalkıştan dakikalar önce ayrıldıklarında, şanslarının korkunç bir şekilde tamamen ters gittiğini gördüler.