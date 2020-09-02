TÜRSAV’dan İlk Yönetmenlik ve Senaryo Yazım Atölyesi

TÜRSAV – Türk Sinema Vakfı, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla İlk Yönetmenlik Atölyesi ve Senaryo Yazım Atölyesi düzenliyor. Atölyelerde Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema, Sanat ve Tasarım Fakültesi STV, İletişim Fakültesi RTS bölümleri 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve mezunlarına öncelik verilecek. Yapım hazırlığındaki ilk yönetmen adaylarının başvurabileceği atölyelerde kontenjanlar sınırlı olduğundan 14 – 20 Eylül arasında ön görüşme yapılacak. Detaylı bilgiler web sitesinden alınabiliyor.