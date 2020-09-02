Sinematik Yeşilçam Sonbahar Dönemi Yayın Akışı

Ocak ayında Çin’de ortaya çıkan salgının ardından, sokağa çıkma yasakları, sinemaların kapanmasıyla oldukça farklı bir döneme girdik. Bu süreçte Sinematik Yeşilçam web sitesi yazılara ağırlık verdi, ayrıca Youtube kanalı açtı ve paylaşımlarını çeşitlendirdi. Site bu dönemde özel bir yeniliğe de imza atarak, yeni bir köşe daha açtı: Rusça Yeşilçam. Sitedeki bazı yazıların Rusça tercümelerinin yanı sıra İngilizce film incelemelerine ve yazılara da ağırlık verilecek. Bunun, sinemamızı yurt dışına tanıtmak adına farklı bir adım olduğunu düşünülüyor.