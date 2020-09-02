Pandemi Boyunca Adalıların ve Adaseverlerin Gözdesi AçıkhavADA Sinema Sezon Finalini Ediz Hun’la Yapıyor

Birbirimize dokunamasak da bizi birleştiren en güzel şey sinema diyerek fiziksel mesafe kurallarına uygun koşullarla düzenlenen AçıkhavADA Sinema, bu hafta sezona veda ediyor. Sürü, Tatlı Hayat (La Dolce Vita) ve Güllü filmleri 03, 04 ve 05 Eylül tarihlerinde Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda sinemasever izleyicilerle buluşacak. 05 Eylül 2020 Cumartesi akşamı ise yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği 1972 yapımı Güllü filminin gösterimi, filmin başrol oyuncularından Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun’un katılımıyla gerçekleşecek.

Basın Bülteni

Etkinlik hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Program:

03 Eylül Perşembe: Sürü

04 Eylül Cuma: Tatlı Hayat (La Dolce Vita)

05 Eylül Cumartesi: Güllü

Güllü



Sürü

