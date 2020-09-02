Köprüde Buluşmalar 5. Kısa Film Atölyesi Seçkisi Açıklandı

15. senesinde Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenen Köprüde Buluşmalar, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle, sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmaya devam etmek için gerekli önlemleri alarak Asteros Film desteği ve Short By Short ve Film Rental İstanbul katkılarıyla düzenlenecek 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 – 23 Eylül tarihleri arasında çevirimiçi gerçekleştiriyor. 10 gün sürecek atölyede seçilen 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları, sinema sektöründen yönetmen, yazar ve yapımcılarla senaryo, prodüksiyon, proje dosyası hazırlama ve sunumu üzerine grup çalışması yapacaklar.

Basın Bülteni

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