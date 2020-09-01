Covid-19 sebebiyle kapanan sinemaların yeniden açılışının ilk haftasında tek yerli yapım olarak vizyona giren Kızım gibi Kokuyorsun filmine Amerika’dan büyük ödül geldi. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli film, Kuzey Amerika prömiyerini Los Angeles’da gerçekleştirdi. Kızım Gibi Kokuyorsun, Stella Adler Akademisi ve Variety Dergisi’nin destekleriyle bu yıl 21 – 30 Ağustos 2020 tarihlerinde 14.sü düzenlenen Method Uluslararası Film Festivali’nde Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı.

Basın Bülteni

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