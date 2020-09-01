Game Of Thrones Oyuncusu Eddie Jackson, Kurye Rolünde

Türk – Amerikan ortak yapımı olan ve Türkçe – İngilizce olarak çekilen, yönetmenliğini Fikret Sanal’ın yaptığı Kurye (Geal) filmi tamamlandı. Senaryosu Barış Özgür tarafından yazılan film; Göreme, Kapadokya ve Tuz Gölü’nde çekildi. Burak Hakkı, Eddie Jackson, Ahmet Öztürk, Atilla Öner, Jane Herbert, Yunus İnan, Serdar Yıldırım, Tuğba Çınar ve Mustafa Eren’in rol aldığı film bir kiralık katilin bir çift üzerindeki sorgu ve takibe odaklanıyor. Farklı hayatların kesişmesinden ilham alan filmde Burak Hakkı kiralık katili canlandırırken, Game Of Thrones oyuncusu Eddie Jackson ise bir kuryeyi oynuyor. Film önümüzdeki aylarda vizyonda olacak.

Basın Bülteni

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