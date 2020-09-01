Aile Hükümeti’nin Fragmanı Yayınlandı

Burak Demirdelen’in yönettiği Aile Hükümeti adlı komedi filmi 18 Eylül’de vizyona giriyor. Başrollerinde Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı filmin fragmanı seyirciyle buluştu. Çekimleri Çanakkale Asos’ta yapılan film, öğretmen Salih’in, Elaldı Köyü’nü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Salih, köyün güzel kızı Zeynep’e aşık olur. Zeynep’i bir başkasına vermesinler diye Aile Bakanlığı’na dilekçe yazar. Bakanlık da sorunları çözebilmek için bir proje hazırlar. Herkes resmi nikah kıyacak, akraba ile evlenmeyenler tapularını kolaylıkla alabileceklerdir. Bu duruma göre herkes sevdiğinden ayrı düşer ve işler daha da karmaşıklaşır.

Basın Bülteni

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