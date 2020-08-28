Samet Çakırtaş’ın yönettiği ve Özgür Esat Şentürk, Umut Oğmen, Zeliha Çakırtaş ile Akın Ayvaz’ın oynadığı Ben Böyle Şansın, 11 Eylül 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Art İstanbul tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hikmet ve Salim, iki yakın arkadaştır. Salim yıllarca stajyer olduğu iş yerinden terfi alıp yönetici olduğu ilk gün şirket iflâs eder. Hikmet, yıllarca doğru zamanı beklediği platonik aşkı Yağmur’un hayatını kurtardığı sırada serserilerden dayak yer. Salim’e yönetici olduğu şirketten büyük bir borç kalır. İki arkadaş yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle hayatlarına son vermek isterler ancak şans sizden yana değilse hiçbir şey başınıza kolay gelmez.