Ali Şakar’ı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi oyuncularından Ali Şakar, 28 Ağustos 2020 Cuma günü, 1970 yılından beri yaşadığı Londra’da hayatını kaybetti. Aktörlüğe 1969 yılında Ses Dergisi’nin açtığı yarışmada ilk 40 kişi arasına girerek adım atan Şakar altı filmde rol aldı. Yapımcılığını da yaptığı Sevda, Leş Kargaları ve Bodyguard adlı filmlerde başrolü üstlenen Şakar, Sınır, Ozanlar Yaylası ve Dumanlı Yol adlı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Dokuz Canlı Adam ve Londra Yolcusu Kalmasın adlı 2 adet kitabı da olan Şakar, 1970 yılından beri yaşamakta olduğu Londra’da toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.