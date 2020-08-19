Atakan Şatıroğlu’nun yönettiği ve Alp Taş, Aslı Şimşek, Fırat Kaya ile Çisem Yurtseven’in oynadığı LAnetli Anlaşma, 20 Kasım 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Kuyu Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Halûk ve Emin’in küçük yaştayken babaları vefat etmiştir. Büyük amcaları İbrahim vefat edince Ege’nin bir kasabasındaki villasını onlara miras bırakır. Halûk ve Emin villayı elden çıkarmadan önce kız arkadaşlarıyla tatil yapmak için villaya giderler. Kasabada iki genç kıza gönüllerini kaptıran kardeşler, bir kaçamak yaşamak için kız arkadaşlarını apar topar şehre geri gönderirler. Fakat sadakatsizliğin bedelini çok ağır ödeyeceklerdir.