Türk Rapçiler Uluslararası Film Oluyor

Son yıllarda Türkiye’de oldukça popüler bir tür olan rap müzik kültürü Amerika – Türkiye ortak yapımı bir filmle sinema perdesine taşınıyor. İstanbul ve Türkiye’nin tanıtımı anlamında ses getirmesi düşünülen That Istanbul Issshhhh filmi için hazırlıklar sürüyor. Daha önce birçok reklâm ve klip yönetmenliğinin yanı sıra uluslararası prodüksiyon danışmanlığı yapan Darryl D. Johnson’ın yönetmenlik koltuğunda oturacağı filmde Türk aktörlerin ve rap sanatçılarının uluslararası izleyici kitlesine tanıtılması amaçlanıyor. Proje, New York merkezli Style Po Stories tarafından oluşturuldu ve filmin yapımcıları arasında Style Po Production, Moskitos Films, Darryl D. Johnson ve Mehmet Ali Arslan bulunuyor.

Basın Bülteni

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