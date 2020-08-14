Babil-i Cin Vizyona Hazır

Başrollerinde Tuğba Duygu, Arif Bal, Gülfem Eğilmez ve Ersin Özkan’ın yer aldığı korku türündeki sinema filmi Babil-i Cin izleyici ile buluşmaya hazır. Filmin genç yapımcısı Mert Ozan Düz, “Tüm projelerimizde her zaman kaliteye odaklı planlamalar yapıyoruz. İzleyicinin keyif alacağı filmler çekmek için çok çalışıyor ve sürekli büyüyerek devam ediyoruz. Ekibimize ve tabii ki de yönetmenize teşekkürlerimi sunarım.” dedi ve yeni, sürpriz bir sinema filminin hazırlık aşamasında olduklarını, kısa bir süre içerisinde de filmin çekimlere başlayacaklarını belirtti.

Basın Bülteni

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