Nurgül Uluç’u Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nurgül Uluç, 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Onikinci Gece adlı tiyatro oyununun Olivia’sı olarak hatırlanan Uluç, Melekler Adası adlı TV dizisindeki ve Korkuyorum Anne sinema filmindeki rolleriyle de biliniyor. 2005 yılında düzenlenen Garanti Mini Bank 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali‘nde bir ilk gerçekleştirildi ve 3 – 5 ile 6 – 9 yaş gruplarına yapılan gösterimlerde, genç tiyatro oyuncuları Nurgül Uluç koordinasyonunda, Masalcı Abla ve Abi kimlikleriyle film gösterimi sırasında filmlerin anlatımını üstlendiler. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.