Gölbaşı Belediyesi’nin Açık Hava Sineması Tüm Heyecanı ile Devam Ediyor

Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği açık hava sinema etkinlikleri devam ediyor. Ailelere çocukları ile kaliteli zaman geçirme imkânı sunan Gölbaşı Belediyesi, Şirinler film gösterimi ile eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı. Sıcak yaz akşamlarında açık hava sineması ile renklendiren vatandaşlar özel gösterime yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ramazan Şimşek, pandemi dolayısıyla sosyal hayatın kontrollü bir şekilde sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Basın Bülteni

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