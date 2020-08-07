Rotin Engin Tutuş’un yönettiği ve Sahra Erbaykent, Müslüm Tutuş, Yağmur Bağlan ile Emircan Tutuş’un oynadığı Fecr, önümüzdeki aylarda Chantier Films dağıtımıyla Vessa Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ülkeyi dolaşmakta olan bir seyyah ailenin tesadüfen rastladıkları kamp yeri Fırat nehrinin kenarında, gözlerden ırak, ıssız ve sakin bir köydür. Seyyah aile, bu esrarengiz köyde daha önce hiç karşılaşmadıkları türden farklı insanlarla karşı karşıya kalırlar. Hiç tahmin etmeyecekleri, akıllarından bile geçmeyen olaylarla mücadele etmek zorunda kalırlar. Hiç görmedikleri yerleri gezme amacındaki aile çözmeye çalıştığı gizemin içerisinde kaybolacaktır.